Hier wird man den Sommer so richtig genießen

Lichterfest

Ein Highlight des Sommers geht am 22. Juli über die Bühne: Das Lichterfest an der Alten Donau, bei dem mit Lampions geschmückte Boote über das Wasser schippern. Um 21.45 Uhr folgt ein Feuerwerk. Bei Schlechtwetter findet das Fest am 29. Juli statt.