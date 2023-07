Monza scharf auf Prass und Sturm hebt ab!

Ob Alexander Prass beim Testlauf noch an Bord sein wird, ist allerdings offen. Etliche Teams klopften bei dessen Berater Max Hagmayr in den letzten Wochen schon an. Jetzt hat auch Monza die Angel nach Sturms Mittelfeldmaschine ausgeworfen. Der Klub des verstorbenen Silvio Berlusconi will in der Serie A angreifen. Die Italiener haben das Laufwunder im Frühjahr intensiv beobachtet, Scouts waren bei Spielen in Liebenau vor Ort.