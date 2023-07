Schuler und Mager begeisterten im hohen Norden

Als Nummer sieben der Entry List war Chiara Schuler zur U23-EM nach Finnland gereist. Ihr Ziel: ein Platz in den Top-6. Und dieses Ergebnis konnte die 22-jährige Hörbranzerin am Freitag souverän „eintüten“. Schuler war aber nicht die einzige Vorarlbergerin, die bei den Titelkämpfen in Espoo begeisterte.