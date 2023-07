EU will Verwendung von Quecksilber einschränken

So sollen den Brüsseler Plänen zufolge Zahnfüllungen mit Quecksilber, also das Amalgam, ab 2025 verboten werden. Für Zahnamalgam werden demnach in der EU jährlich 40 Tonnen Quecksilber verwendet. Zudem soll auch die Herstellung sowie der Import und Export von Produkten, die noch Quecksilber enthalten, zwischen 2026 und 2028 eingestellt werden. Das betreffe zum Beispiel Lampen. Quecksilber ist hochgiftig. Beispielsweise durch das Einatmen von Quecksilberdämpfen können Gehirn, Lunge, Nieren und das Immunsystem dauerhaft geschädigt werden.