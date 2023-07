So will Kärnten junge Ärzte im Land halten

„Ziel ist es, Kärnten als Gesundheitsstandort attraktiver zu machen und junge Menschen dazu zu animieren, Medizin zu studieren sowie danach auch in diesem schönen Bundesland zu bleiben und zu arbeiten“, so der Tenor der Organisatoren. Vertreter aus diversen Krankenanstalten und Gesundheitsbetrieben des Landes präsentierten deshalb den anwesenden Medizinstudenten, Absolventen und Jungärzten die Vielfalt an möglichen Berufsbildern und boten einen Einblick in deren tägliches Wirken.