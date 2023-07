Mehr Autos, mehr Opfer - gerade an den Hitzetagen

Acht Tote seit Jahresbeginn auf den Straßen

Seit Jahresanfang kamen auf Österreichs Straßen 185 Menschen ums Leben. Die meisten Todesopfer waren in Niederösterreich (44) zu beklagen, in Oberösterreich starben 35, in der Steiermark 29 und in Salzburg 20. Die niedrigste Anzahl an Verkehrstoten weisen mit jeweils 8 Wien, Vorarlberg und das Burgenland auf.