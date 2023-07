Kalte Dusche für Model Heidi Klum im Urlaub

Heidi Klum und ihr Mann Tom Kaulitz lieben Italien. 2019 feierten sie ihr großes Hochzeitsfest auf Capri. In diesem Jahr schipperten sie im Juni schon verliebt in einer Gondel durch Venedig. Jetzt verbringen sie tatsächlich sehr heiße Tage in einem Luxus-Ressort auf Sardinien. Für Teile der Insel wurden Temperaturen von bis zu 47 Grad vorausgesagt.