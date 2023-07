Supernova will Immobilien schon wieder verkaufen

Zu den Verkaufsobjekten in Tirol und Salzburg zählen die Kika-Häuser in Imst, Wörgl, St. Johann im Pongau und Lienz. In Ober- und Niederösterreich die Häuser in Ried im Innkreis, die Standorte in Steyr und Vöcklabruck, Amstetten, Krems, Stockerau und Mistelbach. Dazu kommt in Wien die Leiner-Filiale im 22. Bezirk, im Burgenland sind die Standorte Eisenstadt und Unterwart zu haben. Und in der Steiermark werden Immobilien in Leoben, Feldbach und Judenburg auf den Markt geworfen.