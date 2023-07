Hoffen und Bangen nach zwei Badeunfällen in Tirol

Ein elfjähriger Schüler ist, wie berichtet, am vergangenen Mittwoch leblos aus dem Wasser im Freibad Tivoli in Innsbruck gezogen und reanimiert worden. Erst am Dienstag dieser Woche wurde ein 80-jähriger Einheimischer aus dem Schlitterer Badesee gerettet, in dem er regungslos trieb. Auch hier glückte die Reanimation, er wurde – wie der Schüler – auf die Intensivstation der Klinik gebracht.