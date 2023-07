So will die Regierung jetzt den NGOs helfen

75 Prozent der Zivildiener bleiben nach Beendigung des Freiwilligen Sozialen Jahres noch einige Jahre in den Organisationen. „Durch den besonderen Umgang mit den Menschen erkunden die Zivildiener ihre sozialen Kompetenzen und tragen ihre soziale Empathie in die Bevölkerung“, betont die Bundesgeschäftsführerin Petra Grell-Kunzinger der Johanniter gegenüber der „Krone“ am Donnerstag.