Erneute Gewitterfront: Dach eines Hauses abgedeckt

Sturmschäden und Überflutungen

Und auch die Feuerwehrleute mussten erneut ausrücken. Der erste Notruf ging um 17.34 Uhr in St. Peter am Hart (Bezirk Braunau) ein. In den darauffolgenden zwei Stunden folgten für die Helfer rund 40 weitere Unwettereinsätze wegen Sturmschäden beziehungsweise Überflutungen. Besonders stark betroffen war ein Einfamilienhaus in St. Florian bei Linz, dessen gesamtes Dach durch die heftigen Windböen abgedeckt wurde. Gegen 19 Uhr traf der Sturm auf das Gebiet und hinterließ eine Spur der Verwüstung. Das Dach des Einfamilienhauses wurde komplett abgerissen, was zu erheblichen Schäden am Gebäude führte. Auch das Nachbargebäude wurde in Mitleidenschaft gezogen, als herabfallende Teile des Daches Schäden verursachten.