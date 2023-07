Nordkoreanische Testrakete mit Rekord-Flugzeit

„Wir werden in enger Zusammenarbeit mit der internationalen Gemeinschaft antworten“, sagte der japanische Regierungssprecher Hirokazu Matsuno vor Journalistinnen und Journalisten. Ihm zufolge flog die Rakete auf einer Höhe von 6000 Kilometern rund 1000 Kilometer weit. Sowohl Vertreter Japans als auch Südkoreas nehmen am NATO-Gipfel in Litauen teil, obwohl die beiden Staaten keine Mitglieder sind. Sie sind aber als sogenannte Wertepartner mit der Allianz verbunden.