Nordkorea beschwört „Rachekrieg“ gegen die USA

Zum 73. Jahrestag des Ausbruchs des Koreakrieges beschwört Nordkorea bei Massenkundgebungen in Pjöngjang einen „Rachekrieg“ gegen die Vereinigten Staaten. Etwa 120.000 Arbeiter und Studenten nahmen teil, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Montag. Fotos zeigten Menschen in einem vollen Stadion, die Plakate mit „Die imperialistischen USA sind die Zerstörer des Friedens“ und „Das gesamte US-Festland ist in unserer Schussweite“ hochhielten.