Im Zeitraffer von der Steinzeit bis zur Stahlstadt

Pro Jahr 700 neue Stücke

Sie hält bereits 12 Jahre die Zügel im Linzer Stadtmuseum in der Hand. Pro Jahr kommen 700 neue Sammlungsstücke hinzu: „Wir erhalten Schenkungen, ich kaufe viel am Flohmarkt und bin oft im Dorotheum“, lässt sie durchblicken. Neben historischen Alltagsobjekten wird auch Kunst erworben. Das Jubiläum gibt nun den Anstoß, die Dauerausstellung neu auszurichten. Erstmals stellt man selbstbewusst „eine Kurzversion“ der Stadtgeschichte aus: „Wir haben dafür das Erdgeschoß umgebaut und lassen in acht Kapiteln über 2000 Jahre Revue passieren – kurz und knackig.“