Klage nach tödlichem Taser-Einsatz bei 95-Jähriger

Nach dem Tod einer Urgroßmutter in Australien durch einen Taser-Einsatz der Polizei in einem Altersheim haben ihre Angehörigen Klage gegen die Regierung des Bundesstaates New South Wales angekündigt. Wegen des Todes der demenzkranken 95-Jährigen wolle die Familie in einem Zivilprozess Schadenersatz erstreiten, sagte ihr Anwalt, Sam Tierney, am Dienstag.