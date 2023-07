Goldi, Polster, Sykora: Starauflauf in Bad Goisern

Die Vorbereitungen sind in der Finalphase: Waren bei der ersten Salzkammergut-Trophy 1998 genau 220 Mountainbiker am Start gestanden, so nehmen nun sagenhafte 4000 Aktive am Klassiker unter den MTB-Marathons teil, der der Region Dachstein Salzkammergut eine enorme Wertschöpfung bringt: 75.000 Teilnehmer in 25 Jahren haben 350.000 zusätzliche Nächtigungen ausgelöst, allein die Jubilärums-Ausgabe 2022 erwirtschaftete rund 1,8 Millionen Euro an zusätzlicher Wertschöpfung. Und auch dieses Jahr werden am Wochenende Tausende das Salzkammergut in ein Mountainbike-Mekka verwandeln.