Traktor bei heftigem Unfall in zwei Teile gerissen

Vorderachse abgerissen

Der Zusammenprall war so heftig, dass das landwirtschaftliche Gefährt in zwei Teile gerissen wurde, die Vorderachse und Teile der Motorverkleidung landeten in der angrenzenden Wiese. Während laut der Kantonspolizei St. Gallen an den Unfall-Fahrzeugen ein Gesamtschaden von rund 20.000 Schweizer Franken (20.606 Euro) entstand, kamen die zwei Lenker glimpflich davon. Sie wurden leicht verletzt zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert.