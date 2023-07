Gnadenlose Finanz wurde Unternehmer zum Verhängnis

„Der Schöffensenat ist sich einig. Sie sind nicht der große Straftäter und hatten auch keine kriminelle Energie“, so der vorsitzende Richter Christoph Stadler im gestrigen Prozess in Feldkirch. Über gut zwei Jahre hatte es der Unternehmer verabsäumt, seine Umsatzsteuervoranmeldungen beim Finanzamt zu machen. Und das, obwohl er dreimal von der Behörde dazu aufgefordert wurde. „Meine gesamten Verfehlungen fielen in eine Phase, in der es mir nicht gut ging“, begründet der Angeklagte die ihm zur Last gelegten Versäumnisse.