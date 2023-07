Putins Armee soll schon 47.000 Mann verloren haben

Mehr Tote als in zehn Jahren Afghanistan-Krieg

In den Zahlen nicht enthalten in den Zahlen seien vermisste oder gefangen genommene Soldaten sowie paramilitärische Kämpfer, die in den Separatisten-Milizen in Donezk und Luhansk kämpften und keinen russischen Pass besessen haben. Die Verluste sind damit bereits dreimal so hoch wie die sowjetischen Verluste in zehn Jahren Afghanistan-Krieg (1979 bis 1989), und neunmal so hoch wie im ersten russisch-tschetschenischen Krieg (1994 bis 1996).