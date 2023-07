„Skandale gleichen sich mit guter Arbeit aus“

Nach mehr als 100 Tagen schwarz-blau in Niederösterreich zieht Nikolaus Frings, Chef vom Dienst der NÖ-„Krone“, eine klare Bilanz: „Die Regierungsarbeit ist besser als sie aufgenommen wird.“ Den Grund für die verzerrte Wahrnehmung sieht Frings in dem „skandalösen Wahlkampf“, der an Untergriffigkeiten nur wenig ausgelassen hat. Als skandalös könnte man auch die aktuellen Vertrauenswerte bezeichnen. Nur mehr eine einzige Politikerin hat laut einer Umfrage des IFDD einen positiven Wert vorzuweisen …