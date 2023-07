Madonnas erster Ausflug nach Notaufnahmen-Schock

Sie stützte sich an der Straßenlaterne und wartete dort, die Straße an der East 80th Street und der Lexington Avenue zu überqueren. Sie wirkte zwar etwas erschöpft und leicht träge, so wie sie sich stützte, den Berichten letzter Woche zum Trotz dennoch überraschend fit. Immerhin soll sie sogar reanimiert worden sein, wie es in späteren Schilderungen hieß.