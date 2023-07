Höchste Warnstufe: Hitze und Flut quälen Japan

Hitzewelle in anderen Teilen des Landes

Während der Süden und Westen des Inselreiches von Überschwemmungen heimgesucht wird, wird der Rest der Nation von einer Hitzewelle bei zugleich hoher Luftfeuchtigkeit überrollt. In der Hauptstadt Tokio stieg das Quecksilber am Montag zum ersten Mal seit Jahresbeginn auf über 35 Grad.