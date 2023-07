Biker fuhren Zickzack neben Polizei und flüchteten

Am Samstag kurz nach Mitternacht befanden sich mehrere Polizeibeamte beim Landesfeuerwehrbewerb in Aspach/Wildenau, um dort nach einer Körperverletzung zu ermitteln. Doch dann erregten zwei Biker ihre Aufmerksamkeit. Plötzlich fuhren zwei Motorräder in Zickzack-Linien an der dortigen Menschenmenge vorbei, wobei ein Fahrverbot und Absperrungen missachtet wurden.