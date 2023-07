Auch die Öffis sind schon bereit für die Starnacht

Deswegen gilt die Eintrittskarte für die STARnacht auch als Fahrschein für die Stadtwerke an allen drei Veranstaltungstagen; und zwar von drei Stunden vor Konzertbeginn bis zum Betriebsende der öffentlichen Verkehrsmittel. Zusätzlich werden Fahrten mit Gelenksbussen von der Schiffsanlegestelle Klagenfurt zum Heiligengeistplatz und retour am Samstag von 23:30 bis 01:00 und am Sonntag von 21.30 bis 24:00 angeboten. Mit dieser Initiative soll ein staufreies musikalisches Wochenende garantiert werden.