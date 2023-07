In Puch geht es viel schneller, als man glaubt

Tradition, Bodenständigkeit und Gemütlichkeit: Das sind Eigenschaften, mit denen sich Kirchenwirte in ganz Österreich schmücken. Auch der Hotel-Gasthaus-Betrieb in Puch hat das zweifellos zu bieten. Speziell in Sachen Tradition kann Familie Rettenbacher einiges erzählen, führt sie das Haus im Zentrum der Tennengauer Gemeinde doch schon seit 1909.