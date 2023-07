Bilanz zum Schulschluss für 95.000 Tiroler Kinder

Endlich Ferien! Davor werden am Freitag in den 600 Tiroler Schulen noch Zeugnisse verteilt. Wie schaut die Bilanz von Kindern und Lehrern im ersten Schuljahr nach der Pandemie aus und was wünschen sie sich von der Schule der Zukunft? Die „Krone“ hat beim Abschlussfest in der Praxis-Mittelschule der Pädagogischen Hochschule in Innsbruck nachgefragt.