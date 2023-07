Brandstifter muss 16 Monate ins Gefängnis

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der 44-jährige Türke am 20. Jänner diesen Jahres versucht hatte, in einem Waldstück der Agrargemeinschaften Rankweil und Meiningen mit gesammeltem Altholz mehrere Brände zu legen. In seinem Vorhaben gestört wurde er dabei von einem Spaziergänger, der sofort die Polizei alarmierte. „Der Wald war weit außerhalb von bewohntem Gebiet. Die Feuerwehr hätte also gar nicht rasch eingreifen können“, führte Staatsanwältin Karin Krehn am Donnerstag in der Verhandlung aus und forderte die Einweisung des psychisch kranken Feuerteufels in ein forensisch-therapeutisches Zentrum.