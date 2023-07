17-Jähriger „hätte fast Freund umgebracht“

Drei einheimische und miteinander befreundete Österreicher wollten am 19. April 2023 in St. Martin bei Lofer zum Billa. Alkohol kaufen. Zuvor hatten sich die drei Einheimischen zugedröhnt - mit Benzodiazepine. Einer spielte vor dem Supermarkt mit einem Klappmesser. „Aus Spaß“, wie der 17-Jährige am Mittwoch Richterin Christine Bayrhammer im Landesgericht Salzburg schildert. „Mein Freund ist dann in das Messer reingesprungen. Ich habe noch gesagt: Traust dich nicht.“ Trotz blutender Wunde haben die Freunde anfangs keine Rettung gerufen, erst später ist der Notarzt-Helikopter gekommen.