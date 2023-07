400 Salzburger Schüler bekommen Gratis-Nachhilfe

Druck auf Volksschüler steigt weiter an

400 Schüler erhalten ab Mitte August mit Intensivkursen und ab der Schule im Herbst Individualunterricht kostenlos. So soll die Chancengleichheit bei der Bildung erhöht werden – unabhängig der finanziellen Möglichkeiten. „Es ist natürlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein, aber wir wollen mit dem Projekt einen Anschub für weitere Maßnahmen der Politik leisten“, erklärt Eder. Fürs Erste gilt: Wer sich zuerst anmeldet, bekommt einen Platz. Durchgeführt werden die Einheiten in allen Bezirken mit Ausnahme des Lungaus durch die Firma „LernProfi“. Die Kosten betragen 90.000 Euro.