EU wegen Österreichs Justizsystem besorgt

Grundsätzlich sei die Wahrnehmung der Unabhängigkeit des österreichischen Justizsystems aber hoch, heißt es im am Mittwoch veröffentlichten Rechtstaatlichkeitsbericht der EU-Kommission. Das Justizsystem in Österreich „befindet sich in einem wichtigen Reformprozess“, heißt es weiter. Anlass zu Sorge bereite allerdings, dass „die Notwendigkeit einer richterlichen Mitwirkung bei der Ernennung von Verwaltungsgerichtspräsidenten“ nicht berücksichtigt wurde. Auch sei die Reform der Staatsanwaltschaft nicht vorangekommen, wird kritisiert. Der Abschlussbericht der Expertengruppe vom September 2022 hätte bisher keine politischen Maßnahmen zur Folge gehabt.