Putin-Vertrauter ist jetzt Chef der Agentur TASS

Nun übernimmt er das Amt von Sergej Michailow, der die Agentur seit 2012 führte. Das wurde am Mittwoch in einer Regierungsanordnung bekannt gegeben. Die TASS wurde bereits 1904 gegründet und hat ihren Namen aus der Sowjetzeit beibehalten. Die Initialen stehen für „Telegrafenagentur der Sowjetunion.“ Die Nachrichtenagentur bedient über ein Netz in- und ausländischer Büros Text- und Bilderdienste in vielen Sprachen.