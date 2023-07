Toxisches Spiel um Macht und Unabhängigkeit

„Für mich war es aufregend, in diesen Dokumenten zu entdecken, dass bereits am Beginn des vorigen Jahrhunderts mutige Frauen wie Alma die Dekonstruktion der traditionellen ,Role Models‘ von Frau und Mann in Angriff nahmen. Almas freizügige Lebensart, ihre offen gelebte Sexualität, ist ein Akt der Selbstbehauptung, durch den sie sich als Subjekt erlebt“, so Regisseur Dieter Berner. Ihre Seitensprünge - ein Befreiungsschlag, der ihr die Unabhängigkeit von ihren jeweiligen Geliebten und deren traditionellen Ansprüchen schafft. Romantisches Verschmelzen zweier Gleichgesinnter gibt es mit Alma nicht, stattdessen: Kampf der Geschlechter. Zu bedingungsloser Hingabe ist sie nicht bereit. Für die Sexszenen wurde mit einer „Intimitäts-Koordinatorin“ gearbeitet. Wie war diese Erfahrung für Cox? „Wir haben viele intime Szenen gedreht, und ehrlich gesagt war es überhaupt nicht unangenehm. Wir haben extrem viel gelacht! Es wurde ein Raum geschaffen, in dem ich sogar vergessen habe, dass ich gerade nackt bin. Hinzu kam, dass ich Valentin in jedem Moment zu hundert Prozent vertraut habe - das war eine schöne Erfahrung.“