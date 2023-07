Raser rammte Radarbox und flüchtete zu Fuß

Beifahrer im Garten aufgegabelt

Nach dem Crash parkte der Lenker den komplett ramponierten Mercedes auf einem nahen Firmenparkplatz und flüchtete zu Fuß vom Tatort. Auch sein Beifahrer trat die Flucht per pedes an - allerdings in eine andere Richtung. Weit kam letzterer aber nicht. Im Garten eines Hauses gleich in der Nähe wurde der Mann von der Polizei gesichtet. Auch er sah die Beamten - und rannte vor diesen davon. Die Kondition des Flüchtenden dürfte ausbaufähig sein, denn innerhalb weniger hundert Meter hatten die Polizisten den Beifahrer eingeholt.