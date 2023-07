„Tragischer Unfall“: Klub trauert um Besitzer

Berylson hinterlässt Frau und drei Kinder

Der US-Amerikaner führte seit Mitte der 2010er-Jahre den Championship-Klub und investierte seitdem mehrere Millionen Pfund. In der abgelaufenen Spielzeit verpasste Millwall am letzten Spieltag knapp den Sprung in die Aufstiegsplayoffs. Für die Süd-Londoner steht in der kommenden Spielzeit somit ein weiteres Jahr Zweitklassigkeit auf der Agenda. „Unsere Gedanken sind bei seiner Frau Amy, seinen drei Kindern Jennifer, James und Elizabeth und dem Rest der Berylson Familie“, schrieb der Klub weiter.