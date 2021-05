Offensive gegen Gentechnik auf unseren Tellern

Im Klartext: Künstlich manipulierte Lebensmittel sollen durch die Hintertüren auf den Markt geschleust werden. Konkret geht es um frisch erfundene Methoden, bei welchen - anders als zuvor - in die DNA von Pflanzen direkt, also noch gezielter, eingegriffen wird. Diese Labortechnik soll - so der EU-Wille - keinerlei Restriktionen unterliegen.