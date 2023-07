Regen in Wimbledon ++ Hütter im Fürstentum

Am Österreicher-Tag in Wimbledon schreitet der Wetter-Gott ein, Adi Hütter hat offiziell einen neuen Arbeitgeber in Frankreich und Daniel Ricciardo könnte ab kommender Saison wieder in einem Formel 1-Auto sitzen - das und noch mehr sind ihre Themen mit Moderator Martin Grasl am Dienstag, dem 4. Juli.