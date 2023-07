Der seltsame Mieter von Tür Nr. 3

Es war Oktober 2021, als sich in einem Gemeindebau in Wien-Penzing ein unangenehmer Geruch zu verbreiten begann. Einige Bewohner dachten zunächst, eine Ratte habe sich vielleicht ins Haus verirrt und sei in einem Gang oder im Keller verendet. Doch Suchaktionen nach einem Tierkadaver blieben erfolglos und der Gestank wurde immer schlimmer. Hören Sie in dieser Episode unseres Verbrechen Podcasts, was genau geschah.