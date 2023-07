Axel Renner wird Leiter der Landespressestelle

Axel Renner setzte sich in einem zweistufigen Prozess gegen insgesamt 16 andere Bewerberinnen und Bewerber durch. Er hinterließ beim Hearing sowohl fachlich als auch persönlich einen sehr kompetenten Eindruck. Durch seine bisherigen beruflichen Stationen bringt er umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Kommunikation und Pressearbeit mit und verfügt über eine langjährige Führungserfahrung. Die Auswahlkommission reihte ihn einstimmig auf den ersten Platz - die Landesregierung ist diesem Vorschlag in ihrer aktuellen Sitzung einstimmig gefolgt.