Gesundheit und Wohnen werden Themen im Landtag

Der Sturm vor der Ruhe - so könnte man die vergangene und die aktuelle Woche in der steirischen Politik beschreiben. Alleine am Montag rief die Landesregierung zur Pressekonferenz, um das neue Wohn-Paket vorzustellen, die Grünen holten zum Rundumschlag auf das erste Jahr mit Christopher Drexler als Landeshauptmann aus, neue Zahlen zu Frauen in Führungspositionen sorgten für Ernüchterung und die WKO feierte den Dachstuhl des neuen „Center of Excellence“.