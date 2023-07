Mann wich Pferden aus und verletzte sich schwer

Am Montagnachmittag war ein 47-jähriger deutscher Urlauber mit vier Freunden mit dem Mountainbike vom Goldeck in Richtung Weißensee unterwegs. Im Bereich der Techendorfer Alm standen am Wanderweg Pferde, denen er ausweichen musste. Dabei rutschte er im nassen Gras aus und verletzte sich schwer am Knöchel.