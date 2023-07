Schultasche nicht wegwerfen, sondern spenden

Der „Lobby für Kinder - Kinderrettungswerk Kärnten“ konnte bereits in den vergangenen Jahren zahlreiche gebrauchte Schultaschen in sehr gutem Zustand an Kinder in Kärnten weitergeben. Auch in diesem Jahr soll die Aktion „Schultasche für einen guten Zweck“ wieder dazu beitragen, Alleinerzieherinnen und Eltern, die es finanziell schwer haben, zu unterstützen, und ihnen so den Schulstart zu erleichtern.