Schoigu bricht nach Aufstand sein Schweigen

Während in den vergangenen Wochen und Monaten der Gründer der Söldnergruppe Wagner Schoigus Name stets nannte, als es um Kritik an der Militärführung gegangen war, nannte der Minister in seiner Rede weder den Söldnerführer noch sein Unternehmen namentlich als Verantwortliche für den Aufstand. Stattdessen sprach er von einem Versuch, die Lage in Russland zu destabilisieren. „Diese Pläne sind vor allem daran gescheitert, dass die Angehörigen der Streitkräfte ihrem Eid und ihrer Dienstpflicht treu geblieben sind“, so der 68-Jährige.