Frühes erstes Saisonderby zwischen VSV und KAC

Dann folgt auch schon bald das erste Derby zwischen VSV und KAC. Am 1. Oktober geht‘s in Villach erstmals um die Vorherrschaft in Kärnten. Weiter geht‘s am 5. November in Klagenfurt, am 10. Dezember in Villach und dann wieder am 4. Februar in Klagenfurt. Der Grunddurchgang wird am 23. Februar abgeschlossen.