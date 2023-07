Österreichs Tennis-Stars verlieren an Boden

Österreichs Top-100-Spieler haben in der am Montag vor Beginn des Grand-Slam-Turniers in Wimbledon etwas an Boden verloren. Julia Grabher, die am Montagabend gegen Danielle Collins (USA) ihre Premiere auf dem „heiligen Rasen“ feierte, rutschte vom 54. auf den 58. Rang zurück, Sebastian Ofner verlor drei Positionen und ist nun 72. und Dominic Thiem liegt nun an 91. Stelle (vorher 90.).