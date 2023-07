Schlager, Stars und Silbereisen rockten Kitzbühel

Samstag Vormittag, Eingangsbereich Tennisstadion Kitzbühel: Die ersten Fans standen trotz Regens Stunden vor Beginn der Mega-Show Schlange, um die besten Stehplätze direkt an der Bühne zu ergattern. Kein Wunder, so ein Staraufgebot hatte das Stadion – abgesehen von den Tennis-Profis bei den Generali Open – bis dato noch nicht gesehen. Von A wie Anastacia, Al Bano Power und Andreas Gabalier über Howard Carpendale, Melissa Naschenweng, Vicky Leandros, Mireille Mathieu, Hannah, Michelle, No Angels bis hin zu Z wie Ben Zucker war alles vertreten, was in der Schlagerszene Rang und Namen hat.