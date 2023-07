Betrunkener ballerte zum Spaß Huhn im Gehege um

Betrunken und zum Spaß soll ein 41-Jähriger um 4 Uhr früh bei Schießübungen mit einem Freund in Oberösterreich ein Huhn in seinem Gehege niedergeschossen haben. Eine Tante erfuhr von ihrem Neffen, was dessen Stiefvater angerichtet hatte und rief die Polizei. Die Beamten stellten acht Schusswaffen und über tausend Stück Munition sicher und verhängten ein Waffenverbot.