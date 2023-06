Für Notebook-Reparatur galt Reparaturbonus nicht

Um es reparieren zu lassen, hatte Josef R. das Notebook eines Freundes in die Filiale einer Elektro-Handelskette gebracht, weil diese auf der Liste für Partnerbetriebe in Oberösterreich gelistet ist. In weiterer Folge sei dann ein Kostenvoranschlag in Höhe von rund 580 Euro für die Instandsetzung des Geräts erstellt worden.