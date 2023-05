Handyshops im Visier: Betrug mit Reparaturbonus?

Dutzende Unternehmen im Visier

Die meisten haben ihren Sitz in Wien, dazu kommen zwei in der Steiermark und je einer in Tirol, Niederösterreich und Kärnten. Gegen weitere 20 Unternehmen sind Anzeigen in Vorbereitung. Offenbar wurde mit Schein-Reparaturen Fördergeld im großen Stil in die eigenen Kassen befördert.