TV-Sendung rollt Mordrätsel um „Rosi“ neu auf

Filmische Rekonstruktion gedreht

In der nächsten Folge der Sendung „Fahndung Österreich“ auf ServusTV wird der Cold Case noch einmal aufgerollt. Eine filmische Rekonstruktion des Falles wurde bereits abgedreht. Das Team um Regisseur Andreas Mannsberger zeichnete dabei die letzten Tage im Leben „Rosis“ noch einmal nach – samt ihrem dramatischen Todeskampf, der sich möglicherweise in einer Scheune ereignet hat. Gedreht wurde etwa an Original-Schauplätzen im Burgenland und in einer Scheune in Lichtenwörth in Niederösterreich. „Die Herausforderung ist, dass es echt wirkt und kein Slapstick ist, auch aus Respekt vor den Opfern“, erzählt Mannsberger während einer Drehpause. Zugleich wird penibel auf alle Details geachtet – schließlich müssen Kleidung und Requisiten in die frühen 1990er-Jahre passen.