Wirtschaftsparks: Mehr Jobs, weniger „Flächenfraß“

Gemeinden teilen sich Kosten und Einnahmen

Um weitere Jobs zu schaffen, geht das Land bei der Schaffung von Wirtschaftsparks einen neuen Weg. Statt in jeder Gemeinde eine Gewerbezone werden nun die Kräfte gebündelt. So entwickelt die Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH mit allen Kommunen einer Region einen Standort. Kosten, aber auch Einnahmen werden geteilt. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) sieht darin eine Win-win-Situation für Wirtschaft und Umwelt: „Denn wir können so topmoderne Ansiedlungszonen mit bester Infrastruktur schaffen, verhindern aber andererseits ,Flächenfraß‘ und übermäßigen Bodenverbrauch durch unkoordinierte Einzelaktionen.“